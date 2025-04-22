Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше обиделись на Лаврова из-за слов о провокации ЕС к 9 мая

O2: в Польше считают агрессивными слова Лаврова про призыв ЕС не посещать Москву
close
Imago/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

В Польше возмутились из-за резкой критики министра иностранных дел России Сергея Лаврова в адрес Евросоюза из-за запрета европейским политикам приезжать в Москву на Парад Победы. Об этом сообщает портал O2.

«Российские политики агрессивно отреагировали на решение Евросоюза и его государств-членов. При этом глава МИД добавил, что «Россия не потерпит нацизма», использовав агрессивную риторику», — говорится в материале издания.

20 апреля Лавров заявил, что в Евросоюзе не хотят, чтобы европейские чиновники посетили Парад Победы в Москве, так как ЕС принадлежит лидерство в возрождении нацизма. По этой же причине, по его мнению, они намерены отправить своих миротворцев на Украину. Однако Россия намерена приложить все силы, чтобы навсегда уничтожить эту идеологию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

14 апреля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила о последствиях, которые ждут страны ЕС и государства, желающие стать частью объединения, в случае их участия в праздновании 80-летия Победы в Москве. Она подчеркнула, что Евросоюз отправил лидерам стран четкое указание воздержаться от поездки в Россию на 9 Мая.

Ранее Путин отметил мужество европейских политиков, планирующих приехать на 9 Мая в Москву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами