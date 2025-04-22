В Польше возмутились из-за резкой критики министра иностранных дел России Сергея Лаврова в адрес Евросоюза из-за запрета европейским политикам приезжать в Москву на Парад Победы. Об этом сообщает портал O2.

«Российские политики агрессивно отреагировали на решение Евросоюза и его государств-членов. При этом глава МИД добавил, что «Россия не потерпит нацизма», использовав агрессивную риторику», — говорится в материале издания.

20 апреля Лавров заявил, что в Евросоюзе не хотят, чтобы европейские чиновники посетили Парад Победы в Москве, так как ЕС принадлежит лидерство в возрождении нацизма. По этой же причине, по его мнению, они намерены отправить своих миротворцев на Украину. Однако Россия намерена приложить все силы, чтобы навсегда уничтожить эту идеологию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

14 апреля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила о последствиях, которые ждут страны ЕС и государства, желающие стать частью объединения, в случае их участия в праздновании 80-летия Победы в Москве. Она подчеркнула, что Евросоюз отправил лидерам стран четкое указание воздержаться от поездки в Россию на 9 Мая.

Ранее Путин отметил мужество европейских политиков, планирующих приехать на 9 Мая в Москву.