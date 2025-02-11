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В США заявили, что РФ возьмет под контроль территорию к востоку от Днепра

Военный эксперт Шрайвер: РФ возьмет все к востоку от Днепра, включая Одессу
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российская армия займет территорию к востоку от Днепра, после чего Москва выдвинет требования к НАТО, считает военный эксперт из США Уилл Шрайвер. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Шрайвер полагает, что команда президента Штатов Дональда Трампа уверена в его способности добиться от российского лидера Владимира Путина мирного договора, который можно будет преподнести как триумф Вашингтона.

«Вместо этого русские заберут все к востоку от Днепра и Одессу, а потом потребуют от НАТО отступить к границам 1997 года», — полагает эксперт.

8 февраля Трамп в интервью газете New York Post заявил, что провел с российским лидером Владимиром Путиным телефонный разговор, в ходе которого обсуждался украинский конфликт.

По словам главы Белого дома, у него есть «конкретный план» по прекращению боевых действий и он надеется на скорое урегулирование. Он также отметил, что у него «всегда были хорошие отношения с Путиным», и заявил, что российский лидер хочет остановить конфликт.

Ранее в Кремле оценили слова Трампа об Украине как части России.

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