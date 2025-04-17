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Экс-аналитик ЦРУ предрек взятие Россией Киева и Одессы

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия возьмет Киев, Днепр, Сумы и Одессу
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Вооруженные силы РФ установят контроль над Киевом, Сумами, Днепром и Одессой до окончания конфликта на Украине. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

«Я думаю, что в конечном итоге они займут все: Днепропетровск, Сумы, они даже займут Киев и Одессу, прежде чем все это закончится», — сказал он.

В феврале военный эксперт из США Уилл Шрайвер предрек, что российская армия займет территорию к востоку от Днепра и Одессу, после чего Москва потребует от НАТО отступить к границам 1997 года.

Аналогичный прогноз Джонсон озвучивал в июне. Тогда он заявил, что Россия возьмет под свой контроль Киев и Одессу вне зависимости от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он пояснил, что Киев является «русским городом» и колыбелью христианства для России. Одесса также долгое время была частью российской территории, напомнил аналитик. По мнению Джонсона, Москва не откажется от этих городов, равно как и от Николаева. По его словам, главный вопрос — произойдет это мирным путем или в ходе боевых действий. Также Джонсон посчитал, что Россия не станет «пытаться занять» западную территорию Украины, где проживают польское, румынское и венгерское население.

Ранее подполковник армии США оценил возможность ВС РФ дойти до Киева.

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