Бывший командующий объединенными силами НАТО Уэсли Кларк заявил в эфире украинского ТВ, что взятие под контроль Одессы российскими войсками ознаменовало бы фактический конец конфликта и победу Москвы. Слова генерала приводит Ura.ru.

Кларк подчеркнул, что несмотря на наступление на Харьков и Сумы, захват Одессы остается одной из главных стратегических целей российского военного командования, и ее взятие стало бы переломным моментом, по сути, определившим исход конфликта.

«Взятие Одессы для России будет означать завершение войны и фактическую победу», — сказал генерал.

На днях бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил мнение о том, что Вооруженные силы РФ установят контроль над Киевом, Сумами, Днепром и Одессой до окончания конфликта на Украине.

В феврале военный эксперт из США Уилл Шрайвер предрек, что российская армия займет территорию к востоку от Днепра и Одессу, после чего Москва потребует от НАТО отступить к границам 1997 года.

Ранее депутат Вассерман заявил, что Одесса может стать частью России.