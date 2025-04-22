В ЕС раскрыли, на что готовы пойти ради продолжения поддержки Украины

Страны Евросоюза всерьез рассматривают лишение Венгрии права голоса в ЕС из-за позиции Будапешта по украинскому конфликту. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Государства-члены Европейского союза серьезнее, чем когда-либо, рассматривают вопрос о том, как использовать высшую ограничительную меру против Венгрии: лишение права голоса в соответствии со статьей 7 договора ЕС», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что идея пока только обсуждается. Источники The Guardian при этом не исключают, что соответствующие планы по лишению Венгрии права голоса могут провалиться.

Политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан сообщал, что интеграция Украины в Евросоюз обойдется странам сообщества в сумму, которая в 12 раз превышает бюджет союза.

Восстановление Украины, по самым скромным оценкам, обойдется в $500 млрд, в то время как украинские источники утверждают, что они могут составить до €1 трлн. По словам Орбана, на поддержку страны будет уходить еще $100 млрд в год и большую часть этих расходов также придется нести ЕС.

Ранее в Совфеде предрекли Евросоюзу конец существования.