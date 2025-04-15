Сийярто призвал европейских политиков не подрывать движение к миру на Украине

Урегулировать конфликт на Украине было бы проще, если бы предыдущая администрация США и европейские политики не предпринимали подрывных шагов, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, администрация экс-президента Джо Байдена в последние месяцы во власти существенно осложнила мирный процесс урегулирования, например, отправив Киеву огромные партии оружия.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия призывает европейских политиков не подрывать, а поддерживать попытки установления мира, которые предпринимают нынешние власти США.

14 апреля политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан сообщал, что интеграция Украины в Евросоюз обойдется странам сообщества в сумму, которая в 12 раз превышает бюджет союза.

Расходы на восстановление Украины, по самым скромным оценкам, составят $500 млрд, в то время как украинские источники утверждают, что она может составить до €1 трлн. По словам Орбана, поддержание деятельности страны обойдется в $100 млрд в год и большую часть этих расходов также придется нести ЕС.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не снимет вето на прием Украины в ЕС из-за ситуации в Закарпатье.