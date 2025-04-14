В Венгрии рассказали, сколько средств потребуется на интеграцию Украины в ЕС

Интеграция Украины в Евросоюз обойдется странам сообщества в сумму, которая в 12 раз превышает бюджет союза. Об этом заявил политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан, передает агентство MTI.

«Полная интеграция Украины, растянутая на несколько лет, потребует примерно 2,5 трлн евро, что в 12 раз превышает бюджет ЕС этого года», — сказал он на экономической конференции Money Talks 25 в Будапеште.

Расходы на восстановление Украины, по самым скромным оценкам, составят $500 млрд, в то время как украинские источники утверждают, что она может составить до €1 трлн. По словам Орбана, поддержание деятельности страны обойдется в $100 млрд в год и большую часть этих расходов также придется нести ЕС.

Он также заявил, что Европейская комиссия хочет завершить ускоренное вступление Украины в ЕС до конца срока полномочий — 2029 года, и Венгрия — единственная страна в Европейском совете, которая может этому помешать.

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщал, что ЕС в течение этого года хочет начать переговоры о присоединении Украины.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не снимет вето на прием Украины в ЕС из-за ситуации в Закарпатье.