Трамп заявил, что многие мировые лидеры просят США уменьшить таможенные пошлины

Многие мировые лидеры и предприниматели просят Соединенные Штаты снизить таможенные пошлины. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, после объявленного Вашингтоном «дня освобождения» многие мировые лидеры и бизнес-руководители обратились с просьбой снизить пошлины. Президент США подчеркнул, что Америка должна восстановить свое богатство и создать подлинную взаимность в торговых отношениях.

20 апреля сообщалось, что американские компании пытаются добиться для своих отраслей исключений на фоне введения пошлин на импорт товаров из Китая.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Ранее Трамп приостановил действие новых пошлин США на 90 дней в отношении свыше 75 стран.