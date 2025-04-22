Во Франции заявили о начерченных красных линиях по Украине для США

Представители европейских стран в ходе встречи с американской стороной обозначили, какие аспекты потенциального мирного соглашения между Украиной и Россией не будут для них предметом переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, пишет Reuters.

Он отметил, что единственная цель Франции — это защита собственных интересов и европейской безопасности.

«Именно поэтому, когда США решают занять позицию посредника, мы заставляем их услышать, каковы наши красные линии», — сказал он.

До этого телеканал NBC сообщал, что США ожидают, что во время предстоящих переговоров по ситуации на Украине европейские страны и Украина представят ответ на список условий в рамках урегулирования конфликта, который выдвинули американские спецпосланники на прошлой неделе в Париже.

Накануне газета The New York Post со ссылкой на источники сообщила, что Трамп в течение трех дней раскроет свой мирный план по Украине.

Ранее Трамп назвал очень хорошими встречи США с Россией и Украиной.