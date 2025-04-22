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Трамп представит свой план по Украине «в течение трех дней»

NYP: США могут финансово помогать европейским миротворцам на Украине
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Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп в течение трех дней раскроет свой мирный план по Украине, который может включать размещение европейских миротворцев в этой стране и их финансовую поддержку со стороны Вашингтона. Об этом пишет газета The New York Post со ссылкой на источники.

«Президент Трамп заявил в понедельник, что на этой неделе он раскроет содержание своего предлагаемого мирного плана по войне на Украине, который может включать размещение европейских войск в охваченной боевыми действиями стране для обеспечения соблюдения предложенного прекращения огня», — говорится в материале издания.

При этом, как сообщили источники газеты, США также могут быть вовлечены в миротворческий контингент, но не как «военная сила на местах, а как денежная сила, вместе с третьей стороной».

«Я расскажу вам все подробности в течение следующих трех дней», — приводит издание слова Трампа.

До этого, как заявлял член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко, Соединенные Штаты считают, что нацифицированной Украине не нужны территории, где говорят на русском.

Ранее посол США на Украине обратилась к американцам и украинцам перед своей отставкой.

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