Президент США Дональд Трамп в течение трех дней раскроет свой мирный план по Украине, который может включать размещение европейских миротворцев в этой стране и их финансовую поддержку со стороны Вашингтона. Об этом пишет газета The New York Post со ссылкой на источники.

«Президент Трамп заявил в понедельник, что на этой неделе он раскроет содержание своего предлагаемого мирного плана по войне на Украине, который может включать размещение европейских войск в охваченной боевыми действиями стране для обеспечения соблюдения предложенного прекращения огня», — говорится в материале издания.

При этом, как сообщили источники газеты, США также могут быть вовлечены в миротворческий контингент, но не как «военная сила на местах, а как денежная сила, вместе с третьей стороной».

«Я расскажу вам все подробности в течение следующих трех дней», — приводит издание слова Трампа.

До этого, как заявлял член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко, Соединенные Штаты считают, что нацифицированной Украине не нужны территории, где говорят на русском.

Ранее посол США на Украине обратилась к американцам и украинцам перед своей отставкой.