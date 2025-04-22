В США сообщили, что Вашингтон ждет от Киева и Европы ответ на условия по урегулированию

NBC: США на встрече в Лондоне ждут от Украины ответ на условия по урегулированию

США ожидают, что во время предстоящих переговоров по ситуации на Украине европейские страны и Украина представят ответ на список условий в рамках урегулирования конфликта, который выдвинули американские спецпосланники на прошлой неделе в Париже. Об этом сообщил телеканал NBC, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника США.

Источник телеканала подчеркнул, что следующий раунд переговоров между Соединенными Штатами, Европой и Украиной «является критически важным».

«Ожидается, что Украина и Европа представят ответ на «список условий», которые были выдвинуты специальными посланниками президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Китом Келлоггом во французской столице», — отметил телеканал.

Накануне газета The New York Post со ссылкой на источники сообщила, что Трамп в течение трех дней раскроет свой мирный план по Украине, который может включать размещение европейских миротворцев в этой стране и их финансовую поддержку со стороны Вашингтона.

Ранее посол США на Украине обратилась к американцам и украинцам перед своей отставкой.