Президент Абхазии Гунба посетит парад Победы в Москве

Президент Абхазии Бадра Гунба посетит парад Победы в Москве. Об этом рассказал посол республики в российской столице Алхас Квициниа в беседе с РИА Новости.

«‎Президент Абхазии получил приглашение от Путина на парад 9 мая и обязательно посетит Москву для участия в праздничных мероприятиях», — сказал посол.

В начале апреля президент России Владимир Путин пригласил главу Абхазии Гунбу на мероприятия, посвященные Дню Победы в Москве. Тогда российский лидер поздравил коллегу со вступлением в должность и выразил надежду на то, что отношения между государствами будут развиваться в духе союзничества и дальше.

В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Торжества пройдут по всей России. Всего более 170 событий вошли в план мероприятий, приуроченных к памятной дате. Среди ключевых событий — акции «Свеча памяти», «Сад памяти», «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк».

Особое внимание уделят мероприятиям по случаю важных сражений. По словам министра культуры Ольги Любимовой, празднование 80-летия Победы станет самым масштабным за прошедшие десятилетия.

В столичном Музее Победы на Поклонной горе представили официальный логотип 80-летия Победы: на нем изображена скульптура Евгения Вучетича «Родина-мать зовет!», которая находится на Мамаевом кургане в Волгограде.

Ранее Путин заявил, что будет рад видеть Трампа в Москве на 9 Мая.