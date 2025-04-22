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МИД Франции разрешил установку памятника женскому партизанскому отряду «Родина»‎

МИД РФ: власти Франции одобрили памятник женскому партизанскому отряду «Родина»‎
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Depositphotos

Французский МИД выдал разрешение на установку памятника женскому партизанскому отряду «Родина»‎ в городе Тиль. Об этом рассказал посол РФ во Франции Алексей Мешков в беседе с РИА Новости.

«Наконец-то нам удалось получить официальное согласие французского МИД на установку скульптурной композиции, изготовленной в России и Белоруссии, и в настоящее время идет работа над организацией ее транспортировки во Францию», — сказал Мешков.

По его словам, посольство активно взаимодействует по этому вопросу с властями французского города. Посол добавил, что с датой церемонии открытия мэрия Тиля и посольство России определятся после решения всех вопросов по доставке памятника во Францию.

Как пишет агентство, 8 мая 1944 года заключенные концлагеря «Эрувиль»‎, расположенного возле Тиля, совершили массовый побег. В результате на свободе оказались 63 заключенных, среди которых были 37 женщин, они организовали партизанский отряд «Родина»‎, действовавший во Франции до полного изгнания немцев.

В начале апреля этого года сообщалось, что в Таллине уничтожили монументы советским воинам.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что те, кто сносит памятники советским солдатам в Европе, Прибалтике и на Украине, стремятся пересмотреть итоги Второй мировой войны, хотят отречься от своих предков и предать память героев.

Ранее в России создали онлайн-карту военных памятников, снесенных за рубежом.

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