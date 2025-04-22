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В Кремле рассказали о предстоящих переговорах с Оманом

Песков: Россия и Оман проведут обмен документами по итогам переговоров
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Andrew Caballero-Reynolds/AP

Россия и Оман проведут обмен документами по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и султана Хейсама бен Тарика Аль Саида. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«С государственным визитом — султан Омана Хейсам Аль Саид <...> Будет официальная церемония встречи в соответствии с протокольной практикой государственного визита. Состоится беседа с гостем в узком составе. Затем будут российско-оманские переговоры в формате государственного обеда, и будет церемония обмена подписанными документами», — рассказал Песков.

Пресс-секретарь Кремля добавил, что это будет большой день для российско-оманских отношений.

Султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид прилетел в Россию с официальным визитом, его самолет приземлился в московском аэропорту Внуково 2.

На встрече Владимира Путина и Хейсама Аль Саида будут обсуждаться основные направления развития сотрудничества двух стран, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы.

Ранее в Кремле призвали Иран и США решать вопрос по ядерной программе путем дипломатии.

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