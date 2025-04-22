Трампу сообщили о серьезной ошибке в решении конфликта на Украине

Журналист Христофору: Трамп пошел на поводу у Келлога по конфликту на Украине

Президент США Дональд Трамп «пошел на поводу» у своего спецпредставителя по Украине Кита Келлога и поверил в то, что конфликт можно решить быстро. Об этом в эфире YouTube-канала Duran заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

«Трамп пошел на поводу у Келлога в самом начале, <...> когда он купился на нелепые идеи Келлога о конфликте на Украине», — подчеркнул он.

По словам Христофору, Келлог получал неверную информацию относительно украинского конфликта, поэтому Трамп верил в возможность быстрого урегулирования кризиса.

22 апреля газета The New York Post со ссылкой на источники писала, что Трамп в течение трех дней раскроет свой мирный план по Украине, который может включать размещение европейских миротворцев в этой стране и их финансовую поддержку со стороны Вашингтона.

При этом, как сообщили источники газеты, США также могут быть вовлечены в миротворческий контингент, но не как «военная сила на местах, а как денежная сила, вместе с третьей стороной».

Ранее в Госдуме оценили мирный план Трампа по Украине.