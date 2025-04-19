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В Крыму обратили внимание Трампа на попытки Киева саботировать мирные переговоры

Цеков: Трампу необходимо понять, что только Киев саботирует мирные переговоры
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Первый заместитель председателя крымского парламента Сергей Цеков обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом объективно оценить ситуацию вокруг Украины и признать, что единственным препятствием на пути к миру является киевский режим под руководством Владимира Зеленского. Об этом парламентарий сказал в интервью РИА Новости.

По словам Цекова, отказ от переговоров и стремление к продолжению боевых действий, преследующие цель личного обогащения и удержания власти, демонстрирует именно украинская сторона.

Цеков выразил надежду на то, что Трамп сможет беспристрастно оценить ситуацию и ясно обозначит свою позицию. Он также заявил, что полное прекращение военной помощи Украине со стороны США стало бы достаточной мерой для принуждения Зеленского к мирным переговорам.

«Нежелание договариваться демонстрирует украинская сторона, которая хочет продолжение военного конфликта, чтобы наживаться на чужой беде и удержаться у власти любой ценой», — сказал зампред.

Накануне Трамп заявил, что Соединенные Штаты прекратят участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, если одна из сторон начнет саботировать процесс.

Ранее в ЕС с недоверием отнеслись к пасхальному перемирию, объявленному Путиным.

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Переговоры о мире на Украине
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