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Украинского депутата Гончаренко не пустили во Францию

Украинского депутата Гончаренко вслед за Порошенко не выпустили с Украины
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Global Look Press

Депутат Верховной рады, член партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале заявил, что его, вслед за лидером партии, бывшим президентом Украины Петром Порошенко, не выпустили из страны в зарубежную командировку.

Он отметил, что 22 апреля во французском Страсбурге проходит важная конференция по вопросу мигрантов.

«Ее организует именно тот комитет, председателем которого я являюсь, — комитет ПАСЕ по вопросам миграции, беженцев и перемещенных лиц. Но меня не пустили», — написал Гончаренко.

16 апреля сообщалось, что украинский политолог Петр Олещук сообщил, что лидер партии «Евросолидарность», бывший президент Украины Петр Порошенко официально стал обвиняемым в деле о государственной измене.

13 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против Порошенко. Также санкции введены против бывшего лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) (внесен в российский реестр террористов и экстремистов). Кроме того, в список попали предприниматель Константин Жеваго и экс-совладелец «Приватбанка» Геннадий Боголюбов.

Ранее в Раде произошла потасовка на фоне введения санкций против Порошенко.

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