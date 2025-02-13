Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Раде произошла потасовка на фоне введения санкций против Порошенко

Сторонники Порошенко в Раде инициировали потасовку на фоне введения санкций
close
Keystone Press Agency/Global Look Press

Потасовка произошла в Раде на фоне введения персональных санкций против бывшего президента Украины Петра Порошенко, заседание госоргана длилось всего несколько минут. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Ярослав Железняк.

«Все. Заседание закрыто», — написал депутат Рады, сопроводив свой пост видео с потасовкой у трибуны украинского парламента.

13 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против бывшего лидера страны Петра Порошенко.

Порошенко заявлял, что в ходе заграничной поездки получил предупреждение, что у нынешнего руководства страны «сорвало крышу».

12 февраля бывший президент сообщил, что власти страны вручили ему 15 повесток в Государственное бюро расследований Украины и отказали в выезде за рубеж для участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Как писало издание Forbes со ссылкой на источники, Совет национальной безопасности и обороны Украины обвинил экс-президента в государственной измене и ввел против него санкции. Другие подробности пока не поступали.

Ранее депутат Рады предложил сыну Порошенко подписать контракт на военную службу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами