В Раде произошла потасовка на фоне введения санкций против Порошенко

Потасовка произошла в Раде на фоне введения персональных санкций против бывшего президента Украины Петра Порошенко, заседание госоргана длилось всего несколько минут. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Ярослав Железняк.

«Все. Заседание закрыто», — написал депутат Рады, сопроводив свой пост видео с потасовкой у трибуны украинского парламента.

13 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против бывшего лидера страны Петра Порошенко.

Порошенко заявлял, что в ходе заграничной поездки получил предупреждение, что у нынешнего руководства страны «сорвало крышу».

12 февраля бывший президент сообщил, что власти страны вручили ему 15 повесток в Государственное бюро расследований Украины и отказали в выезде за рубеж для участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Как писало издание Forbes со ссылкой на источники, Совет национальной безопасности и обороны Украины обвинил экс-президента в государственной измене и ввел против него санкции. Другие подробности пока не поступали.

Ранее депутат Рады предложил сыну Порошенко подписать контракт на военную службу.