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В США заявили, что Украина готова отказаться от 20% территории при одном условии

NYP: Украина откажется от 20% территории, если США не признают это де-юре
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Mariam Zuhaib/AP

Украина, видимо, готова отказаться от 20% своей территории, если Запад не будет официально признавать воссоединенные территории российскими. Об этом пишет американская газета The New York Post.

«Чиновник заявил, что Украина, по всей видимости, «готова отказаться от 20% своей территории», если это будет считаться признанием территории «де-факто», а не «де-юре», — говорится в сообщении издания.

Признание новых территорий России «де-факто», сообщил неназванный чиновник, означает, что Украина «не собирается отдать их навсегда».

О том, что администрация президента США Дональда Трампа допускает признание российского контроля над Крымом в составе более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом, несколько дней назад сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Потенциальная уступка рассматривается в контексте инициативы Вашингтона по прекращению боевых действий на Украине и созданию «контуров прочного мира», которые Госдепартамент представил союзникам на этой неделе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Крыму рассказали, как США будут признавать новые российские регионы.

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