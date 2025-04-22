На Западе заявили, что Трамп не хотел бы конкуренции между великими державами

Foreign Affairs: Трамп стремится к единению между великими державами

Президент США Дональд Трамп не хотел бы конкуренции между великими державами, он стремится к единению. Об этом сообщает Foreign Affairs.

Как пишет автор публикации, Трамп видит мир не через конкуренцию великих держав, но через единение между ними, наподобие того, что существовало в Европе в XIX веке. В первую очередь американский президент стремится к единению с Китаем и Россией, чтобы сообща формировать мировой порядок.

«Трамп хочет мира, управляемого сильными людьми, которые работают вместе — не всегда гармонично, но всегда целенаправленно», — говорится в публикации.

До этого Трамп пообещал представить свой план по мирному урегулированию конфликта на Украине в течение трех дней.

По его словам, Вашингтон «посмотрит», как дальше будут развиваться события.

Также газета Politico писала, что желание президента США Дональда Трампа провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином мешает решить вопрос прекращения торговой войны.

Ранее лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа о введении пошлин, пригрозив ответными мерами.