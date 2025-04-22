Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе заявили, что Трамп не хотел бы конкуренции между великими державами

Foreign Affairs: Трамп стремится к единению между великими державами
close
Kevin Mohatt/Reuters

Президент США Дональд Трамп не хотел бы конкуренции между великими державами, он стремится к единению. Об этом сообщает Foreign Affairs.

Как пишет автор публикации, Трамп видит мир не через конкуренцию великих держав, но через единение между ними, наподобие того, что существовало в Европе в XIX веке. В первую очередь американский президент стремится к единению с Китаем и Россией, чтобы сообща формировать мировой порядок.

«Трамп хочет мира, управляемого сильными людьми, которые работают вместе — не всегда гармонично, но всегда целенаправленно», — говорится в публикации.

До этого Трамп пообещал представить свой план по мирному урегулированию конфликта на Украине в течение трех дней.

По его словам, Вашингтон «посмотрит», как дальше будут развиваться события.

Также газета Politico писала, что желание президента США Дональда Трампа провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином мешает решить вопрос прекращения торговой войны.

Ранее лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа о введении пошлин, пригрозив ответными мерами.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами