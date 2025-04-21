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Желание Трампа встретиться с Си Цзиньпином назвали большой проблемой

Politico: желание Трампа встретиться с Си Цзиньпином мешает решить споры
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Kevin Mohatt/Reuters

Желание президента США Дональда Трампа провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином мешает решить вопрос прекращения торговой войны. Об этом пишет журнал Politico со ссылкой на источники.

По словам бывшего директора по вопросам Китая, Тайваня и Монголии в Совете национальной безопасности Райана Хасса, китайская сторона хочет провести непубличные переговоры, которые дают гибкость и большую возможность для маневров во время торга. Он добавил, что желание Трампа придать встрече публичный характер может превратить весь процесс в «спектакль».

До этого Минкоммерции КНР заявило, что все страны пострадают, если мировая торговля скатится к «закону джунглей» с гегемонизмом и протекционизмом. В заявлении министерства подчеркивается, что односторонние действия и протекционизм несут риски для всех участников международной торговли.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Ранее в США предложили ввести 500%-ные пошлины против России.

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