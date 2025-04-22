Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России прокомментировали готовность Украины отказаться от 20% территорий

Депутат Колесник: готовность Киева отказаться от земель еще ни о чем не говорит
close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Сообщения СМИ о том, что Украина готова отказаться от 20% своей территории, интересные, но на данный момент нереалистичны, поскольку Киев говорит одно, а делает другое. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

«Вот эти разговоры, на что там Украина готова, скажем, интересные. Но пока, я думаю, они нереалистичны. Надо продолжать нашим войскам делать то, что они делают. А сейчас вот у ребят, я общаюсь постоянно с людьми, у них очень серьезный наступательный порыв. И ни в коем случае его ломать нельзя», — подчеркнул он.

По словам Колесника, сообщения о том, что Украина могла согласиться на потерю 20% территорий, еще ни о чем не говорят, поскольку Киев «говорит одно, делает другое, а думает третье».

Депутат напомнил, что на данный момент идут дипломатические переговоры между Россией и США по Украине, а также продолжается диалог по линии спецслужб.

«Тем не менее, если такие вот даже разговоры где-то просачиваются, ну это уже неплохо, потому что движение, скажем так, в нужную сторону», — отметил парламентарий.

22 апреля американская газета The New York Post писала, что Украина, видимо, готова отказаться от 20% своей территории, если Запад не будет официально признавать присоединенные территории российскими.

О том, что администрация президента США Дональда Трампа допускает признание российского контроля над Крымом в составе более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом, несколько дней назад сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Потенциальная уступка рассматривается в контексте инициативы Вашингтона по прекращению боевых действий на Украине и созданию «контуров прочного мира», которые Госдепартамент представил союзникам на этой неделе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп представит свой план по Украине «в течение трех дней».

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами