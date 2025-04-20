Пушков: вступление Украины в ЕС может привести к концу объединения

Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) может привести к «краху» объединения. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

«Украинская авантюра может, вместо того, чтобы укрепить Евросоюз, стать началом его конца», — считает он.

По мнению Пушкова, раскол и перенапряжение сил, которыми чреват возможный прием Украины в Евросоюз, могут в итоге стать губительными для блока стран Европы. Он заявил, что в настоящий момент Европа находится в критической фазе своего существования.

Политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан сообщал, что интеграция Украины в Евросоюз обойдется странам сообщества в сумму, которая в 12 раз превышает бюджет союза.

Расходы на восстановление Украины, по самым скромным оценкам, составят $500 млрд, в то время как украинские источники утверждают, что она может составить до €1 трлн. По словам Орбана, поддержание деятельности страны обойдется в $100 млрд в год и большую часть этих расходов также придется нести ЕС.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не снимет вето на прием Украины в ЕС из-за ситуации в Закарпатье.