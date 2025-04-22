Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России заявили, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине войдет в учебники

Мединский: мирный план Трампа по Украине войдет в учебники истории
close
Evelyn Hockstein/Reuters

План американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине войдет в российские единые учебники по истории. Об этом ТАСС заявил один из авторов учебников, глава Российского военно-исторического общества, помощник президента России Владимир Мединский.

По его словам, предпринимаемые Трампом «экстраординарные усилия» в попытке разумного урегулирования украинского конфликта и «удивительные преобразования» во внутренней политике США окажутся на страницах новых учебников истории России и всеобщей истории.

Мединский отметил, что не вправе комментировать проводимую Трампом политику, но подчеркнул, президент Соединенных Штатов точно вошел в историю.

21 апреля Трамп заявил, что последние встречи представителей Соединенных Штатов со своими коллегами из Российской Федерации и Украины были «очень хорошими».

В тот же день директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов заявил, что Россия ведет переговоры с США с учетом своих личных интересов, от результатов этого диалога пока не надо впадать «ни в эйфорию, ни в уныние».

Ранее сообщалось, что США намерены достичь прекращения огня на Украине в ближайшие недели.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами