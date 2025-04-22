В США оценили информацию об утечках секретных данных

Утечки секретных данных в групповой чат от министра обороны США Пита Хегсета неприемлемы. Об этом заявил конгрессмен от Республиканской партии Дон Бэкон, передает газета Politico.

«Если это правда, что у него был другой чат с его семьей о миссиях против хуситов, это абсолютно неприемлемо. Я считаю это неприемлемым, и я бы не потерпел этого, будь я во главе администрации», — сказал он.

Утром 21 апреля бывший глава пресс-службы министерства обороны США Джонатан Эллиот заявил, что Хегсет скоро может покинуть свой пост. По его словам, в американском военном ведомстве в последний месяц царит «тотальный хаос и полный беспорядок», который вызван скандалами с утечкой секретных данных и массовыми увольнениями.

В этот же день президент США Дональд Трамп выразил решительную поддержку кандидатуры Пита Хегсета на посту главы Пентагона. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, все военное ведомство «работает против» министра и тех изменений, которые он пытается проводить на посту.

Ранее представитель шефа Пентагона опроверг информацию об утечках секретных данных в чате Signal.