Представитель шефа Пентагона опроверг информацию об утечках секретных данных в чате Signal

Помощник Хегсета: ни в одном из чатов в Signal не было секретной информации

Помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл опроверг данные The New York Times о том, что шеф Пентагона Пит Хегсет отправлял детальную информацию об ударах США по Йемену в чат мессенджера Signal, где была в том числе его супруга. Соответствующее заявление Парнелл опубликовал в соцсети X.

«Ни в одном из чатов в Signal не было секретной информации, как бы они ни пытались изложить эту историю»‎, — говорится в посте.

Помощник министра обороны добавил, что NYT, как и некоторые другие американские издания, публикует фейковые новости и «с энтузиазмом использует обиды бывших сотрудников в качестве единственного источника для своей статьи».

По словам Парнелла, источниками для материала газеты о Хегсете стали бывшие сотрудники ведомства, уволенные на прошлой неделе.

До этого The New York Times сообщила, что Пит Хегсет 15 марта передал через личный чат в мессенджере Signal секретную информацию о военной операции США в Йемене. По данным издания, Хегсет направил участникам чата график полетов истребителей F/A-18 Hornet, задействованных в ударах по позициям йеменских хуситов. В чате «Оборона | командное совещание», который велся с личного телефона главы Пентагона, участвовали около 10 человек, включая его жену, брата, адвоката и двух бывших чиновников.

Ранее Guardian рассказала, как журналист попал в закрытый чат по Йемену.