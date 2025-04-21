В США предположили, что глава Пентагона может скоро лишиться своего поста

Глава Пентагона Пит Хегсет скоро может покинуть свой пост. Об этом в статье в газете Politico заявил бывший глава пресс-службы министерства обороны США Джонатан Эллиот.

По его словам, в американском военном ведомстве в последний месяц царит «тотальный хаос и полный беспорядок», который вызван скандалами с утечкой секретных данных и массовыми увольнениями. Эллиот отметил, что из-за этого внимание Пентагона оказалось сосредоточено не на ведении боевых действий, а «на бесконечной драме».

Бывший пресс-секретарь минобороны выразил мнение, что Хегсет не долго будет занимать должность главы военного ведомства, и многие сотрудники Пентагона приветствовали бы решение президента США Дональда Трампа об отстранении министра.

21 апреля газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Хегсет передал через личный чат в мессенджере Signal секретную информацию о военной операции Соединенных Штатов в Йемене.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона приводил супругу на секретные встречи.