В США заявили, что Белый дом начал поиски нового главы Пентагона

Белый дом начал поиски кандидата на пост главы Пентагона на фоне череды скандалов с действующим министром обороны Питом Хегсетом. Об этом сообщила радиостанция NPR со ссылкой на неназванного американского чиновника.

«За последние несколько недель четыре старших советника Хегсета внезапно ушли, некоторые из них были обвинены в утечке. Все они выпустили публичные заявления, предполагающие внутреннюю борьбу в министерстве обороны», — говорится в материале.

Утром 21 апреля бывший глава пресс-службы министерства обороны США Джонатан Эллиот заявил, что Хегсет скоро может покинуть свой пост. По его словам, в американском военном ведомстве в последний месяц царит «тотальный хаос и полный беспорядок», который вызван скандалами с утечкой секретных данных и массовыми увольнениями.

В этот же день президент США Дональд Трамп выразил решительную поддержку кандидатуры Пита Хегсета на посту главы Пентагона. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, все военное ведомство «работает против» министра и тех изменений, которые он пытается проводить на посту.

Ранее представитель шефа Пентагона опроверг информацию об утечках секретных данных в чате Signal.