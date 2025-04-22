Британия близка к заключению крупной торговой сделки с Евросоюзом

Times: Стармер близок к заключению крупной торговой сделки с ЕС

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер близок к заключению крупной торговой сделки с Европейским союзом (ЕС). Об этом сообщает газета Times.

«Стармер близок к заключению крупной торговой сделки с Евросоюзом, которая позволит британским оружейным компаниям продавать оружие европейским союзникам на миллиарды фунтов», — говорится в материале.

До этого газета The Telegraph сообщала, что Лондон рассматривает вариант размещения военного контингента на Украине сроком на пять лет. Согласно плану, силы сдерживания будут направлены в страну, чтобы «удержать Россию от нарушения любого соглашения».

В марте глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила план перевооружения Евросоюза на сумму в €800 млрд. ЕК также намерена привлечь €150 млрд в виде кредитов на производство средств противовоздушной обороны стран ЕС и оружия для Украины.

Ранее в Европе призвали помогать Украине, а не думать о «постконфликтных» соглашениях.