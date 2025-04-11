Великобритания рассматривает возможность размещения на территории Украины военного контингента сроком на пять лет. По данным СМИ, это лишь один из нескольких планов, которые Лондон обсуждает с союзниками по «коалиции желающих». Основной целью развертывания войск называется помощь в подготовке и восстановлении ВСУ, а также предоставлении им «столь необходимой передышки». В Госдуме «Газете.Ru» заявили, что британский контингент в этом случает станет законной целью ВС РФ и не должен продержаться на территории Украины «ни одного часа».

Лондон рассматривает вариант размещения военного контингента на Украине сроком на пять лет в рамках планов, которые обсуждаются союзниками по «коалиции желающих». Об этом сообщает газета The Telegraph.

Согласно одному из вариантов, войска могут быть направлены на Украину после урегулирования конфликта в качестве «силы сдерживания», чтобы «удержать Россию от нарушения любого соглашения». В Париже, как уточняет издание, полагают, что Москва вряд ли рискнет начать военную операцию в будущем при наличии на Украине западного военного контингента.

Основной целью развертывания войск будет помощь в подготовке и восстановлении Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также предоставлении им «столь необходимой передышки».

Помимо отправки сухопутных войск, «коалиция желающих» также намерена предоставить Киеву поддержку в защите воздушного и морского пространства.

The Telegraph отмечает, что военный контингент будут выводить с территории Украины поэтапно. Последние военные покинут страну через пять лет.

Ранее агентство France-Presse сообщило, что из «коалиции желающих», в которую входят 30 государств, только шесть стран выразили готовность отправить войска на Украину. Большинство участников все еще сомневаются в реалистичности миссии без поддержки США. При этом в Европе все чаще звучат заявления о необходимости участия Вашингтона.

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Союзники также пока не могут определиться как с датой отправки военного контингента на Украину, так и с его численностью. По словам премьер-министра Великобритании Кира Стармера, члены «коалиции желающих» рассматривают несколько вариантов, но финальных договоренностей по этим вопросам на данный момент достичь не удалось.

Игра вдолгую

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости назвал планы Лондона по размещению военного контингента на Украине новой тактикой игры вдолгую против России. По его словам, на нее в Великобритании решили перейти после того, как поняли, что Москву «на поле боя не сломать».

«То, что останется от Украины, — вооружить, а мотивации у местных нацистов и так с избытком. Значит Россия будет держать на границе войска, ожидая агрессии от соседа, таким образом из российского бюджета будут уходить огромные суммы, а инвестиционная привлекательность в страну на грани войны будет невысокой. Это игра вдолгую, но они веками воюют против нас, так что привыкли к ожиданию», — заявил парламентарий.

Белик добавил, что такими действиями Лондон добивается того, чтобы Россия содержала крупную группировку на границе с Украиной, неся тем самым огромные расходы. Депутат отметил, что РФ будут «навязывать угрозу войны» с Украиной, чтобы не допустить развития России в условиях мирного времени.

«Будут законной целью»

В свою очередь парламентарий Юрий Швыткин в беседе с «Газетой.Ru» призвал принять превентивные меры и не допустить размещение военного контингента на Украине, особенно со стороны Великобритании. По его словам, с этой целью может быть нанесен упреждающий удар по территории Украины.

«Войска Великобритании, безусловно, станут… законной целью для наших вооруженных сил, поскольку они будут осуществлять пособнические действия в совершении противоправных, а правильнее будет сказать преступных, деяний в отношении государства, помогая Вооруженным силам Украины, которые сегодня поддерживают неонацистский режим, ведут геноцид против собственного народа», — отметил Швыткин.

Он также заявил, что военный контингент Великобритании не должен продержаться на территории Украины ни одного часа. Кроме этого, депутат отметил, что если в Лондоне хотят испытать мощь российских вооруженных сил, то могут посмотреть сводки с линии фронта, в которых отражено, что ВСУ «терпят сокрушительные поражения на всех участках».