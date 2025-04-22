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Политолог заявил, что уступка России территорий может привести к расколу на Украине

Бондаренко: уступка России территорий может привести к бунту на Украине
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Depositphotos

Уступка подконтрольных России территорий со стороны Киева может стать причиной противостояния среди жителей Украины. Об этом заявил украинский политолог Константин Бондаренко в эфире канала Politeka, пишет РИА Новости.

«Это может привести к очень серьезному внутреннему противостоянию внутри Украины, вплоть до определенного бунта», — подчеркнул он.

По мнению Бондаренко, на Украине может развернуться борьба между регионами и политическими партиями.

Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон может признать Крым российской территорией, чтобы урегулировать российско-украинский конфликт. США также предложили создать нейтральную территорию вокруг Запорожской АЭС с дальнейшей передачей контроля над ней американской стороне.

О том, что администрация президента США Дональда Трампа допускает признание российского контроля над Крымом в составе более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом, несколько дней назад сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Потенциальная уступка рассматривается в контексте инициативы Вашингтона по прекращению боевых действий на Украине и созданию «контуров прочного мира», которые Госдепартамент представил союзникам на этой неделе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Крыму рассказали, как США будут признавать новые российские регионы.

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