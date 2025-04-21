«Грузинская мечта»: Тбилиси не втянуть в войну ни угрозами, ни шантажом

Грузию невозможно втянуть в вооруженный конфликт никакими угрозами и шантажом, говорится в заявлении правящей партии «Грузинская мечта», которое распространили в связи с 13-летием основания политической организации. Документ цитирует РИА Новости.

«Особенно сложными были последние три года, когда Грузия столкнулась с прямой угрозой стать вторым фронтом, однако <...> никакие угрозы, шантаж, никакие санкции и заявления не могут вынудить правительство «Грузинской мечты» втянуть Грузию в войну», — указано в заявлении.

В феврале президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что внешние силы стремились склонить Грузию к началу вооруженного конфликта с Россией после начала специальной военной операции РФ на Украине.

По мнению главы государства, в отстаивании государственных интересов властям стран народ оказал существенную помощь.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что не видит возможности для восстановления дипломатических отношений с Россией и утверждал, что Москва нарушает территориальную целостность республики.

Ранее в Грузии объяснили, почему Украину не берут в НАТО.