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В Грузии объяснили, почему Украину не берут в НАТО

Иванишвили: Тбилиси и Киев не взяли в НАТО, чтобы сделать живой силой против РФ

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Shakh Aivazov/AP

Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили считает, что Украину и Грузию не приняли в НАТО в 2008 году, поскольку «реальные координаторы» собирались сохранить Киев и Тбилиси в качестве «живой силы» для войны с Россией. Его слова приводит телеканал Imedi.

«Очень много заявлений делается от западных политиков о том, что, мол, мы делаем все, чтобы НАТО не ввязывалось в войну России, что мы дадим Украине оружие, деньги, все средства, но как живая сила должна быть только Украина... Это и в 2008 году, конечно же, планировалось», — сказал Иванишвили.

По его словам, на саммите НАТО 2008 года Украине и Грузии отказали в членстве не из-за позиции одной или двух стран, а потому что так решили «координаторы НАТО». Он не уточнил, кого имеет в виду.

«Они именно для этого приберегали Грузию и Украину, поэтому их не приняли в НАТО, на этом фоне мы прошли хорошую репетицию от Саакашвили, и в 2008 году он втянул нас в первую войну», — отметил политик.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявлял, что вопрос потенциального членства Украины в НАТО будет зависеть от позиции новой администрации Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что Франция «в принципе не выступает» против вступления Украины в НАТО. Также Лекорню заметил, что вне зависимости от результатов президентских выборов в США, новая администрация будет фокусироваться на Китае.

Ранее в Грузии вспомнили, как Запад предлагал повоевать с Россией «три-четыре дня».

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