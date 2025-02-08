Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Грузии исключили возможность восстановления дипотношений с Россией

Кобахидзе не видит возможности для восстановления дипотношений с РФ
close
Nadja Wohlleben/Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не видит возможности для восстановления дипломатических отношений с Россией и утверждает, что Москва нарушает территориальную целостность республики. Об этом политик заявил в интервью Euronews.

«У нас нет дипломатических отношений [с РФ] и нет пространства для восстановления дипотношений <...> из-за так называемого признания так называемой независимости Абхазии и Цхинвальского региона. Но мы ведем прагматичную политику, и это главная составляющая нашей политики в отношениях с Россией», — заявил Кобахидзе.

Несмотря на отсутствие дипломатических отношений, Кобахидзе отметил продолжение экономического и торгового сотрудничества Грузии с Россией, выразив намерение сохранить этот подход и в будущем.

Что касается вопроса территориальной целостности, премьер-министр отметил неприемлемость силового решения, подчеркнув необходимость исключительно мирного урегулирования.

В январе Кобахидзе заявил, что готов к перезагрузке отношений с США после прихода Трампа к власти.

Ранее премьер Грузии заявил, что в 2025 году необходимо нанести решающий удар по радикальным силам в стране.

Все новости на тему:
Россия — Грузия
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами