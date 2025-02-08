В Грузии исключили возможность восстановления дипотношений с Россией

Кобахидзе не видит возможности для восстановления дипотношений с РФ

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не видит возможности для восстановления дипломатических отношений с Россией и утверждает, что Москва нарушает территориальную целостность республики. Об этом политик заявил в интервью Euronews.

«У нас нет дипломатических отношений [с РФ] и нет пространства для восстановления дипотношений <...> из-за так называемого признания так называемой независимости Абхазии и Цхинвальского региона. Но мы ведем прагматичную политику, и это главная составляющая нашей политики в отношениях с Россией», — заявил Кобахидзе.

Несмотря на отсутствие дипломатических отношений, Кобахидзе отметил продолжение экономического и торгового сотрудничества Грузии с Россией, выразив намерение сохранить этот подход и в будущем.

Что касается вопроса территориальной целостности, премьер-министр отметил неприемлемость силового решения, подчеркнув необходимость исключительно мирного урегулирования.

В январе Кобахидзе заявил, что готов к перезагрузке отношений с США после прихода Трампа к власти.

Ранее премьер Грузии заявил, что в 2025 году необходимо нанести решающий удар по радикальным силам в стране.