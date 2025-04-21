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В Белом доме опровергли сообщения о поиске нового главы Пентагона

Белый дом: сообщения о поиске нового главы Пентагона являются фейком
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Evelyn Hockstein/Reuters

Сообщения о якобы поиске администрацией президента США Дональда Трампа нового кандидата на пост главы Пентагона являются ложью, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Об этом она написала на своей странице в соцсети X.

«Эта статья NPR является полнейшим фейком, она основана на одном анонимном источнике, который, очевидно, не имеет представления, о чем говорит. Как сегодня утром сказал президент, он твердо поддерживает министра обороны», — сообщила Левитт.

Утром 21 апреля бывший глава пресс-службы министерства обороны США Джонатан Эллиот заявил, что Хегсет скоро может покинуть свой пост. По его словам, в американском военном ведомстве в последний месяц царит «тотальный хаос и полный беспорядок», который вызван скандалами с утечкой секретных данных и массовыми увольнениями.

В этот же день президент США Дональд Трамп выразил решительную поддержку кандидатуре Пита Хегсета на посту главы Пентагона. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, все военное ведомство «работает против» министра и тех изменений, которые он пытается проводить на посту.

Позднее вышел материал радиостанции NPR, в котором журналисты утверждали, что Белый дом начал поиски кандидата на пост главы Пентагона на фоне череды скандалов с Хегсетом.

Ранее сообщалось, что Трамп приказал Пентагону отменить брифинг по Китаю, чтобы туда не попал Маск.

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