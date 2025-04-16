Трамп приказал Пентагону отменить брифинг по Китаю, чтобы туда не попал Маск

Президент США Дональд Трамп лично приказал сотрудникам Пентагона отменить брифинг для американского предпринимателя Илона Маска по предполагаемым военным планам Америки на случай возможного конфликта с Китаем, упомянутый брифинг состоялся 21 марта. Об этом со ссылкой на источники пишет портал Axios.

«Какого черта Илон (Маск. – прим. ред.) там делает? Убедитесь, чтобы он туда не попал», — приводит портал слова президента.

По словам источников издания, при этом Трамп «очень любит» Маска и не желает конфликта интересов с ним.

Как сообщает Axios, министр обороны США Пит Хегсет отстранил от должности двух высокопоставленных чиновников Пентагона, Дэна Колдуэлла и Дарина Селника , в рамках расследования того, кто раскрыл информацию о запланированном совершенно секретном брифинге по Китаю для Илона Маска.

Портал напоминает, что «китайский эпизод» стал достоянием общественности 20 марта, когда газета The New York Times сообщила, что на следующий день Маск должен был получить от Пентагона брифинг о военных планах на случай войны с Китаем.

При этом Маск все же присутствовал на брифинге в Пентагоне с Хегсетом 21 марта, однако Китай не обсуждался.

16 апреля сообщалось, что еще один сотрудник Пентагона отстранен от работы в рамках расследования утечек информации. По данным Politico, расследование утечек касается военных планов Соединенных Штатов в отношении Панамского канала, направления второго авианосца в Красное море, визита миллиардера и бизнесмена Илона Маска в Пентагон, а также приостановки передачи развединформации Украине.

Ранее личные данные советников Трампа утекли в сеть.