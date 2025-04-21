Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Об этом российский лидер сообщил в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ, передает РИА Новости.

«Я вот только что разговаривал с президентом Бразилии. У нас очень тесные контакты, и всегда наши друзья, наши партнеры всегда высказываются за то, чтобы расширять эти контакты по-горизонтали», — сказал глава государства.

В январе Путин провел еще один телефонный разговор с Лулой да Силвой. Во время общения обсуждались вопросы стратегического партнерства двух стран в политической и торгово-экономической сферах. Президенты России и Бразилии подтвердили взаимное намерение на тесное сотрудничество по всем аспектам деятельности БРИКС.

Позже Лула да Силва получил приглашение посетить Россию для участия в праздновании 80-летия Победы. Согласно заявлению пресс-службы бразильского лидера, он намерен посетить страну.

Ранее Путин созвонился с Токаевым.