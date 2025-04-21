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Кнайсль указала на различия в динамике отношений России с США и Европой

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: перезагрузка отношений РФ и США уже началась
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Максим Блинов/РИА Новости

Перезагрузка отношений России и США уже началась, что не скажешь об отношениях РФ с Европой. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, передает РИА Новости.

«С 12 февраля переговоры с Вашингтоном активно ведутся. В отличие от взаимоотношений (России. — «Газета.Ru») с Европой, там все не так гладко…» — отметила Кнайсль в беседе с журналистами.

Она отметила, что есть достаточно много тем, на которые Москва и Вашингтон могут общаться. Украина — только одна из них, при чем не самая важная. По словам экс-главы МИД Австрии, есть вопросы, касающиеся взаимодействия двух стран в изучении космоса. Также РФ и США обсуждают Сирию, борьбу с терроризмом и многое другое.

Кроме того, Кнайсль высказалась о возможной встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она отметила, что «рано или поздно» это произойдет, подчеркнув, что перед этим будет большая и длительная подготовка.

До этого Трамп заявил, что США прекратят участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, если одна из сторон будет саботировать процесс. При этом глава Белого дома выразил надежду, что Вашингтону все-таки не придется идти на такой шаг. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты хотят скорейшего завершения кризиса.

Ранее в США раскрыли, что Вашингтон может предложить России за сотрудничество по Украине.

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