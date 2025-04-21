Путин объяснил удар ВС РФ в Сумах

Президент России Владимир Путин заявил, что российские военные ударили по конгресс-центру в Сумах, поскольку там проходило награждение бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и националистов, которые совершали преступления в Курской области. Главу государства цитирует РИА Новости.

По словам Путина, удар был нанесен по гражданскому объекту.

«Но там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области: и подразделений ВСУ, и националистов. Это те люди, которых мы считаем преступниками», — сказал он журналистам после вручения премии «Служение» в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».

18 апреля военный аналитик Виталий Киселев сообщил со ссылкой на данные подполья, что украинская армия могла потерять около 250 бойцов в результате ракетного удара Вооруженных сил РФ по месту проведения совещания командного состава ВСУ в городе Сумы. Изначально в Киеве заявили, что потери составили 60 человек. Но, по словам Киселева, в реальности это число в несколько раз больше — 200–250 человек. Он уточнил, что такое количество получается с учетом украинских солдат, которых не стало по пути в больницы и непосредственно в медицинских учреждениях.

14 апреля пресс-служба Минобороны России сообщила об уничтожении украинских военнослужащих в результате удара двумя ракетами «Искандер-М». Удар был нанесен по месту проведения совещания командования ОТГ «Северск» 13 апреля. В оборонном ведомстве подчеркнули, что Киев продолжает использовать гражданское население в качестве живого щита, размещая военные объекты в густонаселенных районах города.

Ранее Захарова посоветовала обвинившим РФ в ударе по Сумам встать на колени и извиниться.