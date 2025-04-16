Захарова: обвинявшие РФ в ударе по Сумам должны «встать на колени перед миром»

Обвинявшие Россию в нанесении удара по мирным жителям в Сумах должны «встать на колени перед миром» после прояснения произошедшего со стороны самой Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на реакцию европейских лидеров, которые «облили грязью Россию», не разобравшись в произошедшем и обвинив в нападении на мирных жителей.

«А когда выяснилось, что прикрыли этих упырей местные власти детьми специально, что-то все замолчали. По логике, после этих публикаций и отставок, они теперь должны на колени встать перед всем миром», — написала Захарова.

Официальный представитель российского МИД также отметила, что киевский режим сам себя обличил в использовании женщин и детей в качестве живого щита.

В доказательство своих слов дипломат напомнила решение президента Украины Владимира Зеленского уволить главу Сумской военной администрации Владимира Артюха.

Захарова указала, что этим Зеленский просто переложил на экс-главу военной администрации ответственность за очередное военное преступление против своих граждан.

14 апреля пресс-служба Минобороны России сообщила об уничтожении украинских военнослужащих в результате удара двумя ракетами «Искандер-М». Удар был нанесен по месту проведения совещания командования ОТГ «Северск» 13 апреля.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что Киев продолжает использовать гражданское население в качестве живого щита, размещая военные объекты в густонаселенных районах города.

Ранее назначенный Киевом губернатор попал под обстрел на месте удара по Херсону.