Военный аналитик раскрыл возможные потери ВСУ при ударе по Сумам

Аналитик Киселев: потери ВСУ при ударе по Сумам могли составить около 250 бойцов

Украинские войска могли потерять около 250 бойцов в результате ракетного удара по месту проведения совещания командного состава армии в городе Сумы. Об этом со ссылкой на данные подполья заявил военный аналитик Виталий Киселев, пишет ТАСС.

Изначально сообщалось, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили 60 человек. Но, по словам эксперта, в реальности это число в несколько раз больше.

«Там за 200–250 человек потери», — отметил Киселев.

Он уточнил, что такое количество получается с учетом украинских солдат, которых не стало по пути в больницы и непосредственно в медицинских учреждениях.

Как сказал эксперт, после удара по Сумам украинские специальные службы начали активнее выявлять членов подполья. В том числе речь идет о его представителях в городах Никополь, Полтава, Днепр и Кременчуг.

13 апреля в Сумах произошли ряд мощных взрывов. Незадолго до этого местных жителей предупредили о приближении ракет к городу.

В результате прилетов ранения получили 84 человека. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая рассказала, что удар пришелся по месту проведения торжественной церемонии награждения украинских бойцов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент США Дональд Трамп высказался о ракетном ударе по Сумам.