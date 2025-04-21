Путин сообщил о возобновлении боевых действий после перемирия

Президент России Владимир Путин заявил, что боевые действия на фронте снова возобновились после прекращения действия пасхального перемирия. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, «Россия всегда хорошо относится к перемириям», поэтому и выступила с данной инициативой.

О перемирии Путин объявил в субботу, оно действовал в период с 18:00 по московскому времени 19 апреля до 00:00 21 апреля. В период действия пасхального перемирия, которое длилось суммарно 30 часов, Путин запретил любые боевые действия в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Также он распорядился осуществлять контроль за действиями украинских военных, которые могут нарушить мораторий на удары, и оперативно отражать атаки ВСУ.

Как сообщило ранее Минобороны РФ, за время пасхального перемирия со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксировано 4900 нарушений. По данным ведомства, ВСУ продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием дронов по российским позициям, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Крыма.

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