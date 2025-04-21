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Путин сообщил о возобновлении боевых действий после перемирия

Путин: боевые действия возобновились после пасхального перемирия
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Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что боевые действия на фронте снова возобновились после прекращения действия пасхального перемирия. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, «Россия всегда хорошо относится к перемириям», поэтому и выступила с данной инициативой.

О перемирии Путин объявил в субботу, оно действовал в период с 18:00 по московскому времени 19 апреля до 00:00 21 апреля. В период действия пасхального перемирия, которое длилось суммарно 30 часов, Путин запретил любые боевые действия в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Также он распорядился осуществлять контроль за действиями украинских военных, которые могут нарушить мораторий на удары, и оперативно отражать атаки ВСУ.

Как сообщило ранее Минобороны РФ, за время пасхального перемирия со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксировано 4900 нарушений. По данным ведомства, ВСУ продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием дронов по российским позициям, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Крыма.

Ранее Песков отреагировал на слова Трампа о скором заключении мирного соглашения.

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