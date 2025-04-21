Песков отреагировал на слова Трампа о скором заключении мирного соглашения

Россия открыта к поиску путей мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

«Знаете, я не хотел бы сейчас давать какие-то комментарии, тем более о временных рамках. Президент [России Владимир] Путин, российская сторона остаются открытыми к поискам мирного урегулирования, продолжают работу с американской стороной. И, конечно, мы надеемся на то, что эта работа даст свои результаты», — отметил Песков.

20 апреля Трамп выразил надежду, что Россия и Украина достигнут договоренностей о прекращении огня и завершении конфликта уже на этой неделе.

По мнению главы Белого дома, это позволит странам начать масштабное экономическое сотрудничество с США. Американский лидер подчеркнул, что Соединенные Штаты на данный момент процветают и это партнерство принесет прибыль всем сторонам.

Ранее Песков ответил, будет ли Путин продлевать пасхальное перемирие.