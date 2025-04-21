Путин приехал в Национальный центр «Россия» для встречи с главами муниципалитетов

Президент России Владимир Путин прибыл в Национальный центр «Россия», где пообщается с главами муниципальных образований из разных регионов страны. Об этом сообщает ТАСС.

Общение российского лидера с главами муниципалитетов пройдет в Москве в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».

В агентстве уточнили, что Путин приехал в центр уже второй раз за месяц. До этого он посещал эту площадку 26 марта и впервые ознакомился с экспозицией.

Форум «Малая родина — сила России» проводится ежегодно и направлен на обсуждение вопросов развития муниципальных образований. В этом году мероприятие проходит с 21 по 23 апреля. Участниками события станут около четырех тысяч человек со всех регионов страны. Программа включает более 20 панельных сессий и дискуссий.

Кроме того, в рамках форума прошло награждение муниципальной премией «Служение» в десяти номинациях. На соискание премии поступило более 41 тысячи заявок, это вдвое больше, чем в прошлом году. Победителей и лауреатов определили в ходе народного голосования.

Ранее сообщалось, что Путин планирует провести заседание военно-промышленной комиссии.