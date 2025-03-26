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Путин посетил Национальный центр «Россия»

Путин посетил Национальный центр «Россия» перед съездом «Движения первых»
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Кадр из видео/Telegram-канал «ЗАРУБИН»

Президент России Владимир Путин посетил Национальный центр «Россия», где должен состояться съезд движения детей и молодежи «Движение первых». Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Национальный центр «Россия» расположен на Красной Пресне. Путин впервые ознакомится с его экспозицией, хотя уже приезжал в здание в декабре прошлого года, когда там проходил XXII съезда партии «Единая Россия».

Национальный центр «Россия» был создан в столичном «Экспоцентре» после распоряжения президента РФ. Его миссия — сохранить наследие одноименной выставки-форума, которая с ноября 2023 по июль 2024 года работала на ВДНХ и собрала более 17 миллионов посетителей. В экспозиции были представлены ключевые достижения всех 89 регионов страны в различных сферах экономики.

На съезде «Единой России» Путин подчеркивал, что перед центром стоят важные задачи: сохранение исторической памяти, духовных ценностей и традиций, которые дороги каждому россиянину. В планах — открытие филиалов центра по всей стране, где будут рассказывать о жизни и достижениях России.

Ранее в РАН выступили за увеличение возраста молодежи.

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