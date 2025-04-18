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В национальном центре «Россия» пройдет всероссийский муниципальный форум

Форум «Малая родина — сила России» соберет порядка 4 тыс. участников
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Национальный центр «Россия»

В Национальном центре «Россия» с 21 по 23 апреля состоится второй всероссийский муниципальный форум «Малая родина — сила России», сообщили организаторы мероприятия.

Отмечается, что форум проводится ежегодно по поручению президента России Владимира Путина и направлено на обсуждение вопросов развития и поддержки муниципальных образований. На мероприятие съедутся около 4 тыс. тысяч человек из всех регионов страны.

Программа мероприятия включает более 20 панельных сессий, дискуссий и экспертных диалогов. Также в рамках форума пройдут вторая всероссийская муниципальная премия «Служение», всероссийский муниципальный инвестиционный форум и фестиваль культур «Сердце Родины».

«Форум второй раз откроет свои двери. Его особенностью стали прошедшие с января 16 региональных дней, темы которых формировались, исходя из предложений и пожеланий самих представителей муниципалитетов», — рассказал заместитель начальника управления президента России по внутренней политике Евгений Грачев.

В этот раз на соискание премии «Служение» поступило 41 313 заявок из всех регионов страны, что вдвое больше, чем в прошлом году. Премия «Служение» вручается в десяти номинациях. Победители и лауреаты определены народным голосованием.

«Второй год подряд Ханты-Мансийский автономный округ — Югра активно участвует в премии, а также становится лидером среди субъектов России не только по количеству заявок, но и по числу проектов, попавших в ТОП-100», — отметил сопредседатель ВАРМСУ, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук.

Напомним, организатором форума выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента России. Информационные партнеры мероприятия — «Лента.ру» и «Газета.Ru».

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