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Кнайсль заявила, что ЕС без США не сможет полноценно поддерживать Украину

Кнайсль: ЕС без США не сможет полноценно поддержать Украину в военном конфликте
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Vadim Ghirda/AP

Европейский союз без военной помощи США не сможет полноценно поддержать Украину в военном конфликте. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, пишет РИА Новости.

«Мы не ожидаем, что они справятся с этой нагрузкой, потому что это вопрос приобретения вооружений, в том числе у Соединенных Штатов. Европа нуждается в военной промышленности США…» — сказала она.

Кнайсль добавила, что Европа охвачена истерией подготовки к войне с Россией.

До этого издание The Wall Street Journal сообщало, что США заявили Киеву, что ждут от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО.

О том, что администрация Трампа допускает признание российского контроля над Крымом в составе более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом, несколько дней назад сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Потенциальная уступка рассматривается в контексте инициативы Вашингтона по прекращению боевых действий на Украине и созданию «контуров прочного мира», которые Госдепартамент представил союзникам на этой неделе. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Госдеп подтвердил приверженность полному прекращению огня на Украине.

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