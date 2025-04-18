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Трамп прокомментировал ход переговоров с Россией

Трамп заявил, что Россия с ним не играет
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Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ни с кем не играет. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Никто со мной не играет, у нас очень хорошие шансы достичь соглашения», — прокомментировал Трамп ход переговоров с российской стороной.

До этого он говорил, что в процессе достижения договоренностей о прекращении огня на Украине и об урегулировании конфликта, приближается развязка.

Отвечая на один из вопросов журналистов, Трамп заявил, что Россия точно не пытается обманывать США в вопросах урегулирования конфликта.

Трамп также заявлял, что США не определяют «конкретное число дней» для ясности в сделке по Украине, однако хотят быстро договориться по вопросу урегулирования.

Он добавил, что если одна из сторон конфликта усложнит процесс, то США выйдет из сделки по урегулированию конфликта.

Ранее Трамп не исключил, что США выйдут из переговорного процесса по Украине.

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