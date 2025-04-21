Экс-депутат Рады Олейник: Зеленский не контролирует ВСУ и не управляет ситуацией

Президент Украины Владимир Зеленский не контролирует Вооруженные силы Украины (ВСУ) и не управляет ситуацией в полной мере. Такое мнение высказал экс-депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник в беседе с РИА Новости.

«Если, например, приказ Верховного Главнокомандующего Путина армия безоговорочно выполнит, то у Зеленского другая ситуация. Там и нацисты, там и Великобритания, которые заинтересованы в провокациях и так далее», — сказал Олейник.

Он также высказался по поводу нарушений пасхального перемирия со стороны украинских войск. По мнению бывшего депутата Рады, это лишь доказывает недоговороспособность Зеленского для администрации США.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что за период перемирия украинские войска допустили 4900 нарушений. Как уточняется, украинские военные нанесли удары 90 дронами, совершили 1404 обстрела из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также нанесли 3316 ударов с использованием квадрокоптеров.

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 18:00 субботы до полуночи 21 апреля. Зеленский заявил, что Москва в очередной раз хочет «поиграть с жизнями людей», однако в итоге согласился на перемирие. Он заявил, что Украина будет действовать «зеркально» и предложил продлить перемирие на 30 дней.

Это предложение Зеленского депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал уловкой для перегруппировки украинских сил.

Ранее Украина подверглась первому авиаудару после окончания пасхального перемирия.