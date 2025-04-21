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Медведчук заявил, что Зеленский теряет поддержку стран

Медведчук: Зеленский лишается поддержки, надоев даже Лондону
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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский теряет поддержку Лондона и публично ссорится с Китаем, позиция которого на самом деле очень важна для Киева, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Об этом сообщает «Смотрим.ру».

По его словам, британские СМИ начали подавать Зеленского как диктатора.

Президент Украины также беспочвенно обвинил Пекин в военных поставках Москве, а после — ввел санкции против трех китайских компаний. Так он ослабил позиции Киева в глазах КНР, хотя ее позиция важна для Киева, считает Медведчук.

По мнению политика, Зеленский «несамостоятельная фигура и вынужден играть по чужим правилам».

До этого советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявил, что украинская делегация будет присутствовать на переговорах в Лондоне, касающихся урегулирования конфликта с Россией.

По данным американской газеты New York Post, США и европейские союзники Украины намерены в конце апреля в британской столице определить план полного прекращения огня. Впоследствии его покажут России, отмечают журналисты.

Ранее Зеленский обвинил Уиткоффа в распространении «российских нарративов».

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